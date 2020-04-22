Dorukhan’ın yerine Melih

Kulübün eski yöneticilerinden İbrahim Altınsay, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığı görevini bıraksa da, kulübe yardım etmeye devam ediyor.

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Kulübüneski yöneticilerinden İbrahim Altınsay, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığı görevini bıraksa da, kulübe yardım etmeye devam ediyor. Bir önceki feda döneminde takıma katılan gurbetçi oyuncuların transferinde söz sahibi olan Altınsay bu kez de Rapid Wien'de oynayan 19 yaşındaki Melih İbrahimoğlu'nu önererek, Dorukhan'ın yerini doldurabileceğini Başkan Çebi'ye iletti.