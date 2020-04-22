Transferde büyük savaş! Cimbom istedi Kartal alıyor...
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Enner Valencia ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ekvadorlu santrforun menajeri “Beşiktaş, oyuncumla yakından ilgileniyor” dedi.
Siyah-beyazlıların transfer listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Adı Beşiktaş ile gündeme gelen son isim Ekvadorlu santrfor Enner Valencia oldu.
Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Valencia'yla, G.Saray da ara transfer döneminde ilgilenmişti. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Meksika'dan Radio Caravana'da yayımlanan Al Toque isimli programa katıldı.
"BAKALIM NELER OLACAK"
Fotomaç'ın haberine göre; Vargas, "Son dönemde Türk futbolu Enner ile yakından ilgileniyor. İlgilenenler takımlar arasında en önde geleni Beşiktaş. Zaten Enner de her fırsatta Avrupa'da dönmek istediğini söylüyor. Bakalım neler olacak" dedi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
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