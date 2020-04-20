Beşiktaş'ta Karius depremi! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında siyah-beyazlı takımın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Alman kaleci Loris Karius'un alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvurduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Loris Karius ile yollar ayrılma noktasına geldi... Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Erdal Torunoğulları, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında, Alman kalecinin alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

"Karius bize sıkıntı yarattı" diyen Torunoğulları, "Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Torunoğulları'nın diğer açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"HOCA ÇAĞIRINCA HEPSİ GERİ GELECEK"

Verilen ara uzun olduğu için gitmek isteyen futbolculara gidebilirsiniz dedik. En azından, aileleri ile beraber olmaları psikolojilerine iyi gelir dedik. Ligler başladığı zaman hoca çağırırsa hepsi geri gelecek.

"4 AYDIR KASAYA 1 LİRA GİRİŞ YOK"

4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira giriş yok. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. FIFA'nın vereceği karara göre futbolcular yardımcı olacaklardır. Görüştüğümüz oyunculardan mesela Necip 'Nasıl biliyorsanız öyle yapın' dedi. 'Kulübüm için her şeyi yaparım.' dedi.

"GÖKHAN, CANER VE ATIBA'YLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Gökhan, Caner, Atiba. Bu arkadaşlarımızla görüştük devre arasında o şartlarda. Değerli oyuncularımızdır, sözleşmeleri bitiyor. Bugünlerde bir şey konuşamadık. Mutlaka çözümleriz, ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. onların da Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünmüyorum. ABir araya gelemiyoruz henüz. Gökhan da, Caner de, Atiba da bizim için önemlidir. Bu ailenin bir parçasıdır.

"TALISCA KEŞKE OLABİLSE"

Talisca Çin'e para için gitti. 8 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş'ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz. Talisca'yla görüştük. 8 milyon Euro varsa seve seve gelir. Talisca'yı kim istemez? Keşke olabilse.

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