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BEŞİKTAŞ

Nurullah için söz alındı

Nurullah için söz alındı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, genç kaleci Nurullah Arslan'ın transferi için Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüştüğü belirtildi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, genç kaleci Nurullah Arslan'ın transferi için Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yıldırım'ın, Süper Lig'e çıkma yolunda kaleci Nurullah'a ihtiyaçları olduğunu söylediği, Ahmet Nur Çebi'nin ise gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak Samsunspor'a her türlü oyuncu takviyesi yapma sözü vererek ikna ettiği iddia edildi.
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