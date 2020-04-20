20 Nisan 2020, Pazartesi
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Nurullah için söz alındı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, genç kaleci Nurullah Arslan'ın transferi için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüştüğü belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, genç kaleci Nurullah Arslan'ın transferi için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yıldırım'ın, Süper Lig'e çıkma yolunda kaleci Nurullah'a ihtiyaçları olduğunu söylediği, Ahmet Nur Çebi'nin ise gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak Samsunspor'a her türlü oyuncu takviyesi yapma sözü vererek ikna ettiği iddia edildi.
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