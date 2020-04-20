Bruno Varela ‘yıldız’ olur!

Vitoria Setubal’in kaleci antrenörü Calos Ribeiro, Bruno Varela için en doğru adresin Beşiktaş olduğunu söyledi.

Kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan 25 yaşındaki Bruno Varela için Portekiz'den ilginç bir yorum geldi. Vitoria Setubal'de kaleci Bruno Varela ile çalışan kaleci antrenörü Calos Ribeiro, Varela için en doğru adresin Beşiktaş olduğunu ifade etti. Ribeiro Varela için yaptığı yorumda; "Kurak bir dönemden geçiyor. Çok fazla şans bulamadı. Beşiktaş'a gidip oynamaya başlarsa, geleceği için büyük bir adım olur. Çünkü kenarda beklediği sürece gelişim sağlayamayacak. Gelişebileceği bir kulübe gidip oynaması önemli" diye konuştu. Ribeiro sözlerini "Varela; Beşiktaş'a gidersem Portekiz milli takımına tekrar çağrılırım diye düşünüyor" diye tamamladı.

Ajax'ta kiralık oynayan ve Benfica ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Varela, bugüne kadar toplam 156 resmi karşılaşmada forma giydi. Portekizli file bekçisi kulüp kariyerinde en çok (120) Benfica (A ve B) takımında görev yaptı.

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