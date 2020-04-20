20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Temaslar devam ediyor

Temaslar devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi.

Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca Başakşehir'in milli file bekçisi konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında
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