20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Makalele Kartal’ın kapısından döndü

Makalele Kartal’ın kapısından döndü
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Son birkaç gündür eski efsane futbolcuların teklif aldıkları takımları açıklayıp neden kabul etmedikleriyle ilgili haberler çıkıyor.

Son birkaç gündür eski efsane futbolcuların teklif aldıkları takımları açıklayıp neden kabul etmedikleriyle ilgili haberler çıkıyor. Kaka, G.Saray'a, Boksic ise F.Bahçe'ye transferinin neden olmadığını açıklarken; Beşiktaş eski yöneticisi ise 'nin efsane oyuncusu Claude Makelele ile PSG'ye gitmeden önce Beşiktaş'a gelmesi konusunda anlaştığını, ancak yönetimin 'pahalı' olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi.

Beşiktaş sahaya iniyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bir gün geri döneceğim "Bir gün geri döneceğim"
Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray... Bernard Mensah'tan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Galatasaray...
Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu! Yıldız oyuncunun ayrılığı resmen duyuruldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör