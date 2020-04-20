20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sahaya iniyor

Beşiktaş sahaya iniyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Beşiktaş, 'nde çalışmalara başlıyor. Teknik direktör , dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.

Beşiktaş, 'nde çalışmalara başlıyor. Teknik direktör , dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi. Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye'de sürdürecek. İdmanlarda oyuncuların güç ve kordinasyon çalışmaları yaparak zinde tutulması hedefleniyor. Profesyonel çalışanların Ümraniye'de yer almayacağı, sadece antrenör ve futbolcu grubunun olacağı öğrenildi.
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