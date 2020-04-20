20 Nisan 2020, Pazartesi
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Beşiktaş sahaya iniyor
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi. Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye'de sürdürecek. İdmanlarda oyuncuların güç ve kordinasyon çalışmaları yaparak zinde tutulması hedefleniyor. Profesyonel çalışanların Ümraniye'de yer almayacağı, sadece antrenör ve futbolcu grubunun olacağı öğrenildi.
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