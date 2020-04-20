Beşiktaş John Ruddy’yi takibe aldı
Siyah-beyazlılar Wolverhampton’un 1.92’lik kalecisi John Ruddy’yi takibe aldı. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Kara Kartal, kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'nin kalesinde görev yapmıştı.
CAMBRİDGE'DE BAŞLADI
Tecrübeli kaleci, 1986'da İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti
Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...