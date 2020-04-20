20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş John Ruddy’yi takibe aldı

Kartal yeni kalecisini buldu! 1.92'lik kule...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Siyah-beyazlılar Wolverhampton’un 1.92’lik kalecisi John Ruddy’yi takibe aldı. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Teknik direktör 'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

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Kara , kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'nin kalesinde görev yapmıştı.

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CAMBRİDGE'DE BAŞLADI

Tecrübeli kaleci, 1986'da İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti

Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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