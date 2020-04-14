14 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Boateng ile ipler koptu

Boateng ile ipler koptu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'le yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Ganalı oyuncunun kiralık sözleşmesi 'da tamamlanıyor. Ekstra sezonda yeni sezonun şartlarıyla forma giyecek. Bu da 1.7 milyon euro alacak oyuncunun liglerin Ağustos ayına kadar uzadığı dönemde 285 bin euro daha ödenmesi anlamına geliyordu.

'le yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Ganalı oyuncunun kiralık sözleşmesi 'da tamamlanıyor. Ekstra sezonda yeni sezonun şartlarıyla forma giyecek. Bu da 1.7 milyon euro alacak oyuncunun liglerin Ağustos ayına kadar uzadığı dönemde 285 bin euro daha ödenmesi anlamına geliyordu. yönetiminin bu dönem için herhangi ekstra bir ödeme yapmak istememesi üzerine Boateng'le ipler koptu.

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