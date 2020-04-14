Boateng ile ipler koptu

Boateng'le yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Ganalı oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanıyor. Ekstra sezonda yeni sezonun şartlarıyla forma giyecek. Bu da 1.7 milyon euro alacak oyuncunun liglerin Ağustos ayına kadar uzadığı dönemde 285 bin euro daha ödenmesi anlamına geliyordu.

Boateng'le yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Ganalı oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanıyor. Ekstra sezonda yeni sezonun şartlarıyla forma giyecek. Bu da 1.7 milyon euro alacak oyuncunun liglerin Ağustos ayına kadar uzadığı dönemde 285 bin euro daha ödenmesi anlamına geliyordu. Beşiktaş yönetiminin bu dönem için herhangi ekstra bir ödeme yapmak istememesi üzerine Boateng'le ipler koptu.

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