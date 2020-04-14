Oğuzhan Özyakup için kötü haber geldi

Beşiktaş'ın devre arasında 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile Feyenoord'a gönderdi Oğuzhan'dan kötü haber geldi. Hollandalı ekibi kabul edilmesi durumunda 1.5 milyon euro'ya Oğuzhan'ın bonservisini almak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Beşiktaş'ın devre arasında 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile Feyenoord'a gönderdi Oğuzhan'dan kötü haber geldi. Hollandalı ekibi kabul edilmesi durumunda 1.5 milyon euro'ya Oğuzhan'ın bonservisini almak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Fazlasını vermelerinin şu an için imkan dahilinde olmadığını, kulübün 1.5 milyon euro için de ciddi anlamda zorlandığı belirtildi.

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