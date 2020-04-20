20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Isimat Mirin gemileri yaktı

Isimat Mirin gemileri yaktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi. Toulouse tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmama kararı alındığı ve İstanbul'a geri döneceği konuşulurken, Mirin'den açıklama geldi. Beşiktaş ile 2022'ye kadar kontratı olan Fransız oyuncu, "Veda etme şansı bulamadım.Eindhoven'a döneceğim" ifadelerini kullandı.
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