20 Nisan 2020, Pazartesi
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Isimat Mirin gemileri yaktı
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi.
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Isimat-Mirin, eski takımı PSV'ye dönmek istediğini söyledi. Toulouse tarafından satın alma opsiyonunun kullanılmama kararı alındığı ve İstanbul'a geri döneceği konuşulurken, Mirin'den açıklama geldi. Beşiktaş ile 2022'ye kadar kontratı olan Fransız oyuncu, "Veda etme şansı bulamadım.Eindhoven'a döneceğim" ifadelerini kullandı.
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