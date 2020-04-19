19 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup: Gelişmem lazım!

Oğuzhan Özyakup: Gelişmem lazım!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Feyenoord’a kiralanan , “Beşiktaş’ta zor bir dönem geçirdim Hollanda’ya kendimi geliştirmeye, belki bir transfer daha yapmaya geldim” dedi.

Beşiktaş'ın Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı , Hollanda ekibine kendini geliştirmek için geldiğini söyledi. Oğuzhan Özyakup, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım ve her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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