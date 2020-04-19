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BEŞİKTAŞ

Aras ve Love şaşırttı

Aras ve Love şaşırttı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

 yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı.

yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak takımdan ayrılan Vagner ile Aras Özbiliz'in menajeri ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim 'olumsuz' yanıt aldı. Yönetim, 600'er bin euro alacakları bulunan Love ile Özbiliz'e bu parayı taksitle ödemeyi teklif etti ancak oyuncular "Taksiti kabul etmiyoruz, tamamını istiyoruz" cevabını verince yönetim adeta şok oldu.

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