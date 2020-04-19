19 Nisan 2020, Pazar
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Aras ve Love şaşırttı
Beşiktaş yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı.
Beşiktaş yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak takımdan ayrılan Vagner Love ile Aras Özbiliz'in menajeri ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim 'olumsuz' yanıt aldı. Yönetim, 600'er bin euro alacakları bulunan Love ile Özbiliz'e bu parayı taksitle ödemeyi teklif etti ancak oyuncular "Taksiti kabul etmiyoruz, tamamını istiyoruz" cevabını verince yönetim adeta şok oldu.
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