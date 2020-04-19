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BEŞİKTAŞ

Atiba'ya sürpriz teklif!

Atiba'ya sürpriz teklif!
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

 taraftarının sevgilisi olan Atiba'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi A. Ottawa bir teklif yaptı...

taraftarının sevgilisi olan Atiba'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi A. Ottawa bir teklif yaptı... Yeni sezon için genç bir kadro kuran Ottawa, deneyimli ismi takımın kaptanı yapmayı düşünüyor. Genç oyuncuların 37 yaşındaki tecrübeli oyuncudan çok şey öğreneceklerini düşünen Kanada ekibinin yetkilerinin bu transferi bitirmek için büyük çaba gösteriyor. Atiba ise henüz kariyeri için net bir karar vermiş değil.

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