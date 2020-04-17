17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida: Maçları ve taraftarları çok özledim

Vida: Maçları ve taraftarları çok özledim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evinde vakit geçiren 'ın Hırvat stoperi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçları ve taraftarları çok özlediğini dile getirdi.

'ın başarılı savunmacısı , corona virüsü tedbirleri kapsamında futbola verilen arada günlerini evde geçiriyor. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Takımında oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, mesajında futbola duyduğu özlemini dile getirerek, "Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan Milli Takım ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın! Evde kal" dedi.

İşte o paylaşım:


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