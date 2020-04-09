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BEŞİKTAŞ

Del Bosque’den yeşil ışık

Del Bosque’den yeşil ışık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Beşiktaş'ın eski hocalarından Del Bosque'nin aklı olarak siyah-beyazlı kulübe döneceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ın eski hocalarından Del Bosque'nin aklı olarak siyah-beyazlı kulübe döneceği konuşuluyor. 2016'da emekli olan ve bir daha futbola dönmeme kararı alan İspanyol teknik adam, Deportivo ile bir röportaj yaptı. Kendisine "Koronavirüs krizi sonrasında yeniden çalışmayı düşünür müsün?" sorusuna "Benimle çalışmak isterler mi önce onu bir öğrenmek gerek" yanıtını verdi. Bu yanıt, İspanyol hocaya teklif gelmesi durumunda olumlu yaklaşacağı şeklinde yorumlandı.
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