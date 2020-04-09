09 Nisan 2020, Perşembe
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Del Bosque’den yeşil ışık
Beşiktaş'ın eski hocalarından Del Bosque'nin futbol aklı olarak siyah-beyazlı kulübe döneceği konuşuluyor.
Beşiktaş'ın eski hocalarından Del Bosque'nin futbol aklı olarak siyah-beyazlı kulübe döneceği konuşuluyor. 2016'da emekli olan ve bir daha futbola dönmeme kararı alan İspanyol teknik adam, El Mundo Deportivo ile bir röportaj yaptı. Kendisine "Koronavirüs krizi sonrasında yeniden çalışmayı düşünür müsün?" sorusuna "Benimle çalışmak isterler mi önce onu bir öğrenmek gerek" yanıtını verdi. Bu yanıt, İspanyol hocaya teklif gelmesi durumunda olumlu yaklaşacağı şeklinde yorumlandı.
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