17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Carrillo ilk değil

Carrillo ilk değil
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Andre Carrillo'yu Beşiktaş'a öneren menajer Fabrizio Biancato'nun, siyah-beyazlılara ilk operasyonu değil bu.

Andre Carrillo'yu Beşiktaş'a öneren menajer Fabrizio Biancato'nun, siyah-beyazlılara ilk operasyonu değil bu. Perulu menajer daha önce de Ruidiaz, Trauco ve Farfan'ı da Beşiktaş'a getirmeye çalışmıştı. 'da oynayan Hurtado'nun da menajeri olan Biancato, Carrillo için Beşiktaş'tan olumlu cevap alamazsa Konyaspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.
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