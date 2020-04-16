Taviz veremeyiz
Gelirleri neredeyse durma noktasına gelen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi, futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı.
Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik sıkıntılar futbol kulüplerini de derinden vurdu. Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi yönetimi futbolcu kontratlarında taviz vermemekte kararlı. Siyah-beyazlı yöneticiler duhuliye.com'a yaptığı açıklamada; "Gelinen nokta herkesin malumu, yayın, stad, transfer gelirleri durmuş durumda. Borçlarımız artarak devam etmekte. Bu bağlamda futbolcularla oturup konuşacağız, vereceğimiz rakamların üstüne çıkılmayacak, isteyen gelir imza atar, isteyen kendine takım bulur, isteyen hakkını hukuki yollardan arar. Formamızı giyecek birçok genç futbolcumuz var. Artık Süleyman Seba dönemine geçmeliyiz, kontrata imza atarlar karşılığını gücümüz doğrultusunda biz değerlendiririz. Birkaç tecrübeli oyuncuyu tutup yolumuza gençlerle devam ederiz. Dünyadaki diğer kulüplerde farklı yol izlemiyor, bundan sonra her şey çok farklı olacak. Taraftarımızda buna alışmalı" ifadelerini kullandılar.
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