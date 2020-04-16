Gençlere Sergen motivasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alt yapıda yer alan ya da şu anda alt liglerde başka takımlarda oynayan genç oyuncularla toplu bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alt yapıda yer alan ya da şu anda alt liglerde başka takımlarda oynayan genç oyuncularla toplu bir görüşme gerçekleştirdi. Rıdvan, Kartal, Mertcan, Muhayer, Ersin, Erdoğan, Kerem, İlkay ve Erdem gibi isimlerin yer aldığı bu görüşmede Sergen genç oyunculara, "Yönetimle görüşüyoruz. Bana sürekli sizi işaret ediyorlar. Sakın çalışmayı bırakmayın. Lig yeniden başlamadan önce yapacağımız kampa hepinizi götürmeyi düşünüyorum" bilgisini paylaştı.

DİĞER