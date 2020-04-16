16 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Futbolculara sosyal uyarı
Beşiktaş yönetimi, futbolcuların gündemle ilgili yanlış anlaşılabilecek mesajlarıyla ilgili uyarılar yaptı.
Beşiktaş yönetimi, futbolcuların gündemle ilgili yanlış anlaşılabilecek mesajlarıyla ilgili uyarılar yaptı. Herkesin çok kırılgan bir dönemden geçtiği bu dönemde tepki çekecek sosyal medya mesajları gönderilmemesi mesajı verildi. Eğer sosyal medya hesaplarının kullanılması isteniyorsa yapıcı mesajlar verilmesi uyarısı yapıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...