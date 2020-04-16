Lens'ten flaş ayrılık açıklaması!
Corona virüsü salgını öncesinde de ekonomik olarak daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jeremain Lens'ten tepki geldi.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ekonomik olarak sıkıntıya giren ve bazı oyuncularıyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta topun ağzındaki ilk ismin Jeremain Lens olduğu ileri sürülmüştü.
Hollandalı oyuncunun özel uçakla ülkesine gitmesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti. Ancak Lens, Hollanda'da yaptığı açıklamada ayrılık idialaını kesin bir dille yalanladı.
"AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"
32 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belirtirken, "Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir düşüncem olmadı, şu anda da yok." ifadelerini kullandı.
"2 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"
Hollanda'ya gitmesinin Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlanmasına sinirlenen Lens, "İnternette birçok şey okuyorum, birçok şey yazılıyor. Hollanda'ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." dedi.
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