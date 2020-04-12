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Filip Holosko: İleride Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istiyorum

Ülkemizde Manisaspor, Beşiktaş ve Başakşehir (O dönemki adıyla İBB) formalarını giyen Filp Holosko, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir efsane olduğunu söyleyen Slovak futbolcu, ileride Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istediğini belirtti.
12.04.2020
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İleride Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istiyorum "İleride Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istiyorum" 12.04.2020
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