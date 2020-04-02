02 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kartal’da Mensah sesleri

Kartal’da Mensah sesleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Siyah-Beyazlılar’ın ’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği iddia edildi

'ta 'ın yönetime gelecek sezon için verdiği transfer listesinde Kayserili 'ın da olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için menajeriyle temasa geçti.

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SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

'ın sezon sonunda ile Mensah için masaya oturacak… Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Mensah 2017 yılından beri ülkemizde forma giyiyor.

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