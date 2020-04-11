11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaleye 3 aday! İşte gündemdeki isimler

Beşiktaş'ta kaleye 3 aday! İşte gündemdeki isimler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, öncelikle transferde kaleci için hamle yapacak. Siyah-beyazlı yönetim yeni '1 numara' listesini belirledi. Beklentileri karşılayamayan kaleci Karius’un yerine Sinan Bolat, ya da Fabricio’dan biri Beşiktaş kalesine geçecek.

Alternatifli bir liste hazırlayan yönetimin ilk sırasında milli kaleci Sinan Bolat var. 'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibari ile bitiyor. Sinan'ın Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. Bir diğer alternatif ise Medipol Başakşehir'in milli kalecisi . Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Ancak Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Volkan'ın bonservisini alması durumunda bu transfer gerçekleşebilir.

Listedeki diğer isim ise Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Ramirez. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngilterenin Fulham transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Fabricio, sonrasında 'ya giderek Mallorca forması giymişti. Yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakan İspanyol eldiven ile şartlar el verirse görüşme yapılacak ve duruma göre transfer girişimleri başlayacak.

HARUN TEKİN'E VETO
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, ismi önerildi. F.Bahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki kalecinin ilk etapta gelecek sezon için kaleci arayan Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ancak 'olumsuz' cevap aldığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekiple 1 senelik dana sözleşmesi bulunan Harun, F.Bahçe'ye gelmeden önce Beşiktaş'la uzun süre görüşmüştü.

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