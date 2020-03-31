31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Karius Almanya'ya gitmişti! Beşiktaş ve corona virüsü...

Almanya'ya gitmişti! Beşiktaş ve corona virüsü...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

'in 26. haftasında ile karşılaşan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve 'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, siyah-beyazlılar tüm takımı teste sokmuştu. Beşiktaş, en çok derbiden sonra ülkesine giden 'un sonucundan endişe duyuyordu. Ancak 'da korkulan olmadı.

'ın Alman kalecisi 'la ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü 'de corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takıma ve idarecilere acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius'un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.

Performansı nedeniyle geldiği günden bu yana eleştiri oklarına hedef olan 26 yaşındaki file bekçisinde korkulan olmadı. Derbiden sonra 'ya giden ve bir kaç gün kalan Karius'un test sonuçlarının da negatif çıkmasına rağmen, bu oyuncunun durumu yakından takip edildi.

Karius'un hijyene dikkat ettiği ve insanlarla temastan kaçındığı öğrenildi. Soğuk yapısı nedeniyle insanlarla yakın temas kurmayan Karius'un, virüs kapmadan dönmüş olması yönetimi ve teknik heyeti bir hayli rahatlattı.

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