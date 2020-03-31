Karius Almanya'ya gitmişti! Beşiktaş ve corona virüsü...
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, siyah-beyazlılar tüm takımı teste sokmuştu. Beşiktaş, en çok derbiden sonra ülkesine giden Loris Karius'un sonucundan endişe duyuyordu. Ancak Kara Kartal'da korkulan olmadı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'la ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüsü tespit edilmesi üzerine tüm takıma ve idarecilere acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius'un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.
Performansı nedeniyle geldiği günden bu yana eleştiri oklarına hedef olan 26 yaşındaki file bekçisinde korkulan olmadı. Derbiden sonra Almanya'ya giden ve bir kaç gün kalan Karius'un test sonuçlarının da negatif çıkmasına rağmen, bu oyuncunun durumu yakından takip edildi.
Karius'un hijyene dikkat ettiği ve insanlarla temastan kaçındığı öğrenildi. Soğuk yapısı nedeniyle insanlarla yakın temas kurmayan Karius'un, virüs kapmadan dönmüş olması yönetimi ve teknik heyeti bir hayli rahatlattı.
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