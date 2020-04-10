10 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beck: Güçlü kal Türkiye

Beck: Güçlü kal Türkiye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen tecrübeli sağ bek Andreas Beck'ten Türkiye'ye mesaj geldi.

Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen tecrübeli sağ bek Andreas Beck'ten Türkiye'ye mesaj geldi. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerin zorlandığını kaydeden Beck, "Türkiye'de harika vakit geçirdim. Orada çok güzel anılarım ve dostluklarım oldu. Hâlâ görüştüğüm arkadaşlar var. Güçlü kalın, birlikte kalın. Sarı kafanız olarak Türkiye'deki dostlarıma iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadesini kullandı.

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