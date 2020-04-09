09 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Oranlar değişecek

Oranlar değişecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Bir süredir üzerinde çalışılan yüzde 70'ten başlayarak, yüzde 30'a kadar her oyuncudan aldığı maaş oranında indirim yapma kararının hayata geçirilmesine karar verildi.

Bir süredir üzerinde çalışılan yüzde 70'ten başlayarak, yüzde 30'a kadar her oyuncudan aldığı maaş oranında indirim yapma kararının hayata geçirilmesine karar verildi. Hukuki ve ekonomik nedenlerin de yer aldığı indirim talebi Beşiktaş yönetimi tarafından oyunculara gönderilecek. Bu gönderide, "Yönetimin belirttiği indirimin pazarlık konusu olmayacağı" ibaresinin yer alması bekleniyor.

HOLLANDA'DAN İLGİNÇ TALEP

Beşiktaş yönetiminin "indirim" konusunda anlaşma yaptığı firmasından bir talep geldi. O talep, Beşiktaş'ın her sezon rutin olarak yaptırdığı futbolcu değer tablosu oldu. İsviçreli Hukuk Firması'nın FIFA'da yapacağı savunmada özellikle yüzde 70 indirim istenecek Lens, Roco ve Douglas'ın piyasa değerleri üzerinden yapılacak savunma olacağı bildirildi. Ayrıca bu üç oyuncuya gelen (gelmeyen) tekliflerin de indirim talebinin olumlu karşılanmasında doğru bir hamle olarak FIFA Hukuk Kurulu'nun önüne konulacağı bildirildi.

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