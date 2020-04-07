07 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor yolunda!

Fırtına'dan 3 büyüklere transfer çalımı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Dünyada futbola corona virüsü salgını nedeniyle ara verilirken transfer iddiaları ise hız kesmeden devam ediyor. için de hemen her gün birçok isim yazılmaya devam ediliyor. Bu kez Gana basını, Karadeniz devinin Beşiktaş, Fenerbahee ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Bernard için devreye girdiğini yazdı.

Ghanacrusader'de yer alan habere göre, bordo-mavililer, 'ı kadrosuna katmak için transfer yarışına girdi. Haberde, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahanın hücum gücünü artırmak için Mensah'ı istediği yazıldı. İlk temasların yapıldığı kaydedildi ve transfer sezonu açıldığında anlaşmanın yapılacağı belirtildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta oynayan Mensah bu sezon Kayserispor ile çıktığı toplam 21 maçta 3 gol attı ve 8 de asist yaptı.

8 ASİSTLE LİGDE 4'ÜNCÜ SIRADA

26 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibe sezon başında Atletico Madrid'den transfer olmuştu. Kayserispor'a 3.6 milyon euro karşılığında alınan Mensah, daha önce Kasımpaşa'da da forma giymişti. Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise dördüncü sırada yer alıyor. Zirvede 12 asist ile Başakşehir'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile Galatasaray'dan Ömer Bayram, 9 asistle Beşiktaş'tan ve 8 asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard ilk 4'te. Bordo-mavili yönetimin, Kayserispor'un ligdeki durumuna göre para+takas formülü ile bu transferi bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği vurgulandı. Çünkü yetenekli futbolcunun adı sıkça Beşiktaş, G.Saray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Kasımpaşa ile toplam 32 maça çıkan ve 5 gol atıp 7 de asist yapan Mensah, Kayserispor'da ise 49 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsarken, 9 kez de gol pası verdi.

Trabzonspor 39 dakikada bir attı haberin devamı

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