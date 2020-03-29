29 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Elneny'nin yeni adresi belli oldu! 18 milyon Euro...

Yeni adresi belli oldu! 18 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

'ta sıcak gelişmesi... 'den kiralanan için siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan Mısırlı futbolcu için, 1 yıl daha kiralama teklifi yapılacak. İşte detaylar...

ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör 'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için 'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, transferde ilk olarak Elneny'yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.

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