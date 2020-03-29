Beşiktaş'ta Elneny'nin yeni adresi belli oldu! 18 milyon Euro...

Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi... Arsenal'den kiralanan Elneny için siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan Mısırlı futbolcu için, 1 yıl daha kiralama teklifi yapılacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor… Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, transferde ilk olarak Elneny'yi yeniden takıma kazandırmaya çalışacak. Mısırlı yıldız için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılacak.

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