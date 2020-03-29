29 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic Türkiye'de kaldı

Adem Ljajic Türkiye'de kaldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

oyuncu ülkesinin gönderdiği uçağa binmedi.

Beşiktaş'ın oyuncusu , Türkiye'de kaymayı tercih etti. Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşları, hükümetinin hazırladığı uçakla ülkesine geri döndü. Ancak ülkesine dönmesi beklenen Adem Ljajic, İstanbul'da kalmayı seçti. Bir süredir Sırbistan hükümetinin göndereceği uçakla ülkesine döneceği iddia edilen Ljajic'in Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek İstanbul'da kalma kararı verdiği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce tüm Beşiktaşlı oyunculara bir kağıt imzalatmış, liglerin ertelendiği bu dönemde ayrılan futbolcunun geri dönememesi durumunda ciddi hukuki sorumluluklar alacağının altını çizmişti.

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