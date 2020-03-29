Adem Ljajic Türkiye'de kaldı

Sırp oyuncu ülkesinin gönderdiği uçağa binmedi.

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic, Türkiye'de kaymayı tercih etti. Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşları, Sırbistan hükümetinin hazırladığı uçakla ülkesine geri döndü. Ancak ülkesine dönmesi beklenen Adem Ljajic, İstanbul'da kalmayı seçti. Bir süredir Sırbistan hükümetinin göndereceği uçakla ülkesine döneceği iddia edilen Ljajic'in Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek İstanbul'da kalma kararı verdiği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce tüm Beşiktaşlı oyunculara bir kağıt imzalatmış, liglerin ertelendiği bu dönemde ayrılan futbolcunun geri dönememesi durumunda ciddi hukuki sorumluluklar alacağının altını çizmişti.

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