27 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adnan Dalgakıran: Kurallara uyacağız

Adnan Dalgakıran: Kurallara uyacağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

İkinci Başkan , “Açıklanan kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Ne kendimize ne başkalarına zarar vermeyecek şekilde bu dönemi atlatmaya çalışalım” diye konuştu.

İkinci Başkanı gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "Bu süreç sadece Beşiktaş'ın tek başına atlayacağı bir süreç değil. Topyekün dünyadaki insanların, hep beraber atlatacağımız bir süreç. Hem ülkemiz hem spor camiası olarak hepimizin beraber atlatacağı bir durum. Bizlerde bu sürecin bir parçası olarak konulan kurallara uyarak hareket ediyoruz. Birinci mesele herkesin sağlığı" dedi. Dalgakıran şöyle devam etti: "Son yüzyılın belki en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Açıklanan kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Ne kendilerine ne başkalarına zarar vermeyecek şekilde bu dönemi atlatmaya çalışalım."

ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Bütün kulüp çalışanlarımızı evden çalışabilecek şekle getirdik. Mağazaları'nın hepsini kapattık. İnsanların bulunduğu her bölgeyi dezenfekte ettik. Ciddi bir dezenfeksiyon uygulaması yaptık. İnsanların bir araya gelişlerini çok zaruri olmadıkça engelleyecek kararlar aldık.

MESAFEYİ KORUDUK

Derbiden evvel koronavirüsün yayıldığı ortaya çıkmıştı ve uyarılar da vardı. Fakat burada biz liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Baştan tepki gördük ama sonradan haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu virüs başladığı andan itibaren o mesafe kuralına uyduk ve dikkat etmeye çalıştık.

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