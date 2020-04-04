04 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Michael Lang bombası! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'tan Lang bombası! Teklif ortaya çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada bütçesine uygun oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetimin Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen savunma oyuncusu Michael Lang için 500 bin Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör , WyScout sistemi üzerinden birçok oyuncuyu izlerken, gözüne takılan ilk isim Michael Lang oldu. Şu anda Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen ve anlaşması sezon sonunda bitecek olan İsviçreli oyuncu için yönetimin bir teklif hazırladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen savunmacı için bonservisinin bulunduğu B.M'Gladbach'a 500 bin euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSEK
Konuyla ilgili olarak Alman Deich Stube, Lang için M'Gladbach'ın satış heveslisi olacağını yazdı. W.Bremen'in 1.2 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanmadan M'Gladbach'a geri göndereceği 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu için bir teklif gelmesini büyük avantaj olarak göreceğini iddia etti. 'den Sport da, Lang'ın bir süredir Grasshopper'la görüştüğünü ancak Türkiye'nin sağladığı yüksek şartlar göz önüne alındığında milli oyuncunun İstanbul'da oynamayı tercih edeceğini yazdı.

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