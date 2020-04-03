03 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferde önce kiralayacak sonra satın alacak!

Taktik belirlendi! Önce kiralama sonra satın alma
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

transferde taktik değiştirdi. Siyah-beyazlı ekip bir süredir kadrosuna katmak istediği Hes Kablo Kayserisporlu için önce kiralık teklifi yapıp sonra bonservisini almaya çalışacak.

'ın gündeminde olan için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokuyor... Sabah'ın haberine göre, Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kar etmek isteyen , siyah-beyazlıların şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce ve de istemişti.

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