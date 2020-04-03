Beşiktaş transferde önce kiralayacak sonra satın alacak!

Beşiktaş transferde taktik değiştirdi. Siyah-beyazlı ekip bir süredir kadrosuna katmak istediği Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah için önce kiralık teklifi yapıp sonra bonservisini almaya çalışacak.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokuyor... Sabah'ın haberine göre, Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kar etmek isteyen Kayseri, siyah-beyazlıların şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedeflediği de iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti.

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