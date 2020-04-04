04 Nisan 2020, Cumartesi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 1 milyon TL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bilinen Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsi olarak da katıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bilinen Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsi olarak da katıldı. Başkan Çebi, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı. Daha önce Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na kuruluş tarihi olan 1903'e atıf yaparak, 1 milyon 903 bin TL bağışlamıştı.
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