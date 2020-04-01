01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kartal Kayra forma peşinde

Kartal Kayra forma peşinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yeni sezonda özellikle orta sahada büyük bir yeniliğe gitmeyi planlayan siyah-beyazlılarda, takımın genç yıldızlarından Kartal Kayra Yılmaz'a şans doğacak.

Yeni sezonda özellikle orta sahada büyük bir yeniliğe gitmeyi planlayan siyah-beyazlılarda, takımın genç yıldızlarından Kartal Kayra Yılmaz'a şans doğacak. Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni dönemde forma rekabetinde yer almak istediği bildirildi.
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