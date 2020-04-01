01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Diaby için iki talip çıktı

Diaby için iki talip çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları ve , için karşı karşıya geldi.

basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları ve , için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım ise Diaby'nin geleceği hakkında kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği, tek ihtimalin ise kiralamak olabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Talisca harekatı haberin devamı

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