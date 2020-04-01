Diaby için iki talip çıktı

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için karşı karşıya geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım ise Diaby'nin geleceği hakkında kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği, tek ihtimalin ise kiralamak olabileceği ifade edildi.

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