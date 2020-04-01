01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Jermaine Jones salon futbolunda

Jermaine Jones salon futbolunda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda forma giyen ABD'li futbolcu , Ontario Fury isimli salon takımıyla anlaştı.

Beşiktaş, 2013-14'te 'de forma giyen ABD'li oyuncu 'u 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. LA Galaxy ve Ventura County'de oynayan Jones, bu kez de Ontario Fury isimli salon takımıyla anlaştı.
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