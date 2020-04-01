01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Talisca için harekete geçiyor!

Beşiktaş'ta Talisca harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

'ın "Onu kim istemez" sözü üzerine yönetim düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, 10 büyük firmanın 'üst düzey' yöneticileriyle görüşüp maddi destek isteme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Anderson harekatı başladı. Siyahbeyazlı formayı giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Çin'den ayrılmak istediğini ifade ettiğinden bu yana gözler yeniden Beşiktaş yönetimine çevrilmişti. Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama 'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."

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ÇİN'E DÖNMEK İSTEMİYOR
Bu açıklamanın üzerine yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yetkililer; 19 Mart'ta başlaması planlanan ama ortaya çıkan koronavirüs krizi nedeniyle ertelenen bağış kampanyası için söz veren 10 holdingin üst düzey yöneticileriyle görüşerek, sambacı için operasyon yapılması kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin Talisca konusundaki tek güvencesi ise Brezilyalı oyununun yaşanan koronavirüs faciası sonrasında Çin'e dönmek istememesi

236 MAÇTA 124 GOLE KATKI SAĞLADI!

Brezilyalı yıldız bugüne kadar 236 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 93 kez havalandıran sambacı, 31 de asist yapmayı başardı. Talisca kariyeri boyunca toplamda 124 gole direkt katkı sağladı.

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BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL, 14 ASİST
Anderson Talisca, kulüp kariyerinde en çok Beşiktaş (80) formasını giydi. Bu periyotta 37 gol atan, 14 de asist yapan sambacı; toplam 51 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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