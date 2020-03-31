31 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Sinan Bolat: Teklif aldım
Milli file bekçisi Sinan, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bolat, "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "R. Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem, transfer teklifi aldım" cevabını verdi.
Milli file bekçisi Sinan, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bolat, "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "R. Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem, transfer teklifi aldım" cevabını verdi. Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçirdiğini ifade eden Sinan, "Ailemle birlikte Belçika'dayım. Bireysel çalışmalar yapıyorum. Bu aşamada beslenmeme dikkat ediyorum" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...