31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sinan Bolat: Teklif aldım

Sinan Bolat: Teklif aldım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Milli file bekçisi Sinan, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bolat, "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "R. Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem, transfer teklifi aldım" cevabını verdi.

Milli file bekçisi Sinan, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bolat, "Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna "R. Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem, transfer teklifi aldım" cevabını verdi. Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçirdiğini ifade eden Sinan, "Ailemle birlikte 'dayım. Bireysel çalışmalar yapıyorum. Bu aşamada beslenmeme dikkat ediyorum" diye konuştu.
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