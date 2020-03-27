27 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

İngiltere'den Beşiktaş'a Trezeguet müjdesi!

İngiltere'den Beşiktaş'a Trezeguet müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

'da forma giyen 'ın listesindeki Mısırlı futbolcu Trezeguet için gazetesi "İngiliz ekibi onu bir seneliğine kiralamaya sıcak bakıyor." yorumunu yaptı.

Yeni sezon çalışmalarına ağırlık verecek olan 'ta Trezeguet ismi gündemde kalmaya devam ediyor. 'dan 'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş adı gündemden düşmüyor. Son olarak 'nin ünlü gazetelerinden de bu durumu haberleştirerek dikkat çekti. 'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü göz önüne alabileceği iddia ediliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyip 3 gol 4 asist yapan Trezeguet için Aston Villa Menajeri Dean Smith'in 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle nin 1 yıllık aradan sonra yeniden 'ye 'e dönebilme ihtimalinin masada olduğu kaydediliyor.

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