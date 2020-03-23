24 Mart 2020, Salı
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Ahmet Nur Çebi: Lig bu haliyle tescil edilebilir
Son dakika haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi corona virüsü nedeniyle ligleri durumu hakkında "Bu sezon Süper Lig'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. Kulüpler Birliği toplantısında play-off, play-out gündeme geldi ancak ben buna karşıyım! Play-off ve play-out oynanabiliyorsa ligde kalan maçlar da oynanabilir" ifadelerini kullandı.
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