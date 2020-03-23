23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Formunuzu koruyun

Formunuzu koruyun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

bireysel çalışmalar yapan futbolcularına mesaj gönderdi: Lig yarın oynanacakmış gibi hazır olun.

Süper Lig'e ara verilse de siyah-beyazlı oyuncular çalışmayı bırakmıyor. Bu dönemde futbolcuların formdan düşmesini istemeyen teknik direktör , tüm takıma mesaj gönderip bireysel çalışmaların devam etmesini istedi. Ortak mail adresi üzerinden talebelerine isteklerini bildirdiği öğrenilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Lig ne zaman başlar, nasıl devam eder bilinmez ama siz hala bu hafta maça çıkacakmış gibi antrenmanlarınıza devam edin. Formunuzu ve kilonuzu koruyun" uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yalçın'ın özellikle Lens'e ekstra dikkat etmesini söylediği gelen haberler arasında. Hollandalı oyuncu gerek F.Bahçe, gerek Beşiktaş'a geldiği dönemden beri ara dönemler sonrası fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Oyuncuların da evlerinde bireysel şekilde yaptıkları idmanlarla videolar hazırlaması yayınlamaları işi sıkı tuttuklarını gösterdi.
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