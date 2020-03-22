22 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Nathaniel Clyne operasyonu

Nathaniel Clyne operasyonu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

’e destek olacak bir isim arayışında olan siyah-beyazlılar Liverpool’la sözleşmesi bitecek 29’luk Nathaniel Clyne ile temasa geçti.

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor. 'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i 'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi. Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

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