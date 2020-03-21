21 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Evden çalışacaklar

Evden çalışacaklar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Futbolcuları eve gönderen Beşiktaş’ta oyuncular için özel bir diyet ve egzersiz programı hazırlandı.

Türkiye'de liglerin ertelenmesiyle beraber futbolcuları eve göndererek karantina uygulamasına geçen Beşiktaş'ta, teknik ve sağlık heyeti tarafından oyuncuların ev hayatında da bir takım kurallar konulmuş durumda. 'ın kondisyoner Stefano ve yardımcı antrenörlerine, evde uygulanmak üzere özel bir program hazırlattığı ve bunu uygulamaları için futbolculara verdiği öğrenildi. Ayrıca sürekli evde kalmanın en büyük olumsuz etkisi olan kilo alma konusunda da hassas olan teknik heyetin, kulüp diyetisyenine özel günlük liste hazırlattığı ve futbolcuların da buna uymasını istediği bildirildi. Futbolcuların sürekli yapılan kilo ölçümleri idmanlar başladığında yeniden yapılacak ve hangi futbolcunun kurallara uyup uymadığı kilo kontrolleri sonrasında ortaya çıkacak.

BURAK'TAN #EVDEKAL PAYLAŞIMI
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntının aşılması için insanların evinde kalmasına yönelik 'evdekal' kampanyasına hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. Süper Lig dahil tüm ve spor müsabakalarının ertelenmesi ile birlikte oyuncuların tamamı evlerinde kaldı. Burak Yılmaz da bu paylaşımında eşi ve küçük kızları ile evinden bir kareyi hesabından paylaştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAK
Beşiktaş kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemleri resmi sitesinden paylaştı. Futbolcuların yurt dışına çıkışına yasak getirilirken tüm çalışanlara izin verildi. Yapılan açıklamada, "Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, seyahati yapamayacakları kendilerine bildirilmiştir. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır" denildi.

SAĞLIKÇILARA ALKIS!
Beşiktaş kulübü, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları için yapılan alkış kampanyasına destek verdi. Beşiktaş sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Günlerdir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyoruz. #Sağlıkcılarını-Alkısla" ifadelerini kullandı.

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