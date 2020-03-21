21 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor

Beşiktaş'ta futbolcular çalışmalarını sürdürüyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Liglerin ertelenmesiyle birlikte 'ta futbolcular evlerinde vakit geçirirken bireysel antrenmanlarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılara bu hafta antrenman listesi verilecek.

salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Beşiktaşlı futbolcular da evlerinde hem dinleniyor hem de form düşüklüğü yaşamamak için bireysel antrenman programı uyguluyor. Pazartesi gününe kadar futbolculara izin veren siyah-beyazlılar, pazartesi gününden itibaren oyuncularına bireysel program verecek ve futbolcuların form durumlarının takibini yapacak. Evde vakit geçiren isimlerden Loris , sosyal medyadan spor yaptığı fotoğrafını paylaşırken, Güven Yalçın da evinin balkonunda kondisyon depoladı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık 4 transfer! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ı reddetti! G.Saray alıyor... Beşiktaş'ı reddetti! G.Saray alıyor...
Beşiktaş'tan flaş koronavirüs önlemi! F.Bahçe ile maç yapmışlardı... Beşiktaş'tan flaş koronavirüs önlemi! F.Bahçe ile maç yapmışlardı...
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi! Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör