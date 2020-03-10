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Beşiktaş bu Galatasaray’ı yener
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
Lig’de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. Beşiktaş’ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu.
Lig'de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu. G.Saray'ın Sivas'la 2-2 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yapan Tekinoktay, "Beşiktaş, bu G.Saray'ı yener" ifadelerini kullandı.
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