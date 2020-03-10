10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş bu Galatasaray’ı yener

Beşiktaş bu Galatasaray’ı yener
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

Lig’de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. ’ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu.

Lig'de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. 'ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, derbi öncesi bir tahminde bulundu. G.Saray'ın Sivas'la 2-2 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yapan Tekinoktay, "Beşiktaş, bu G.Saray'ı yener" ifadelerini kullandı.
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