20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Erteleme son derece doğru

Erteleme son derece doğru
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Beşiktaş İkinci Başkanı , koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı , koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesi kararının doğru olduğunu söyledi. Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Olması gerekenler kulüplerle görüş alışverişi yapılarak değerlendirilir" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs... Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!
Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız... Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör