20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin 1. sırada

Caner Erkin 1. sırada
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

, 263 orta sayısıyla bu sezon Süper Lig'in en çok orta yapan oyuncusu oldu.

Caner Erkin, bu sezon Süper Lig'in en çok orta yapan oyuncusu oldu. OPTA'nın istatistikleri, Süper Lig'de şimdiye dek en çok orta açan oyuncuları ortaya çıkardı. Caner, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı ortalarla zirveye yerleşti. Caner'i Trabzonlu Sosa ve G.Saray'dan Ömer izledi. 263 orta yapan Caner'in 9, 169 orta yapan Sosa'nın 6 asisti, 164 orta yapan Ömer'in ise 10 asisti var.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs... Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!
Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız... Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör