Caner Erkin 1. sırada

Caner Erkin, 263 orta sayısıyla bu sezon Süper Lig'in en çok orta yapan oyuncusu oldu.

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CanerErkin, bu sezon Süper Lig'in en çok orta yapan oyuncusu oldu. OPTA'nın istatistikleri, Süper Lig'de şimdiye dek en çok orta açan oyuncuları ortaya çıkardı. Caner, yıllardır olduğu gibi yine yaptığı ortalarla zirveye yerleşti. Caner'i Trabzonlu Sosa ve G.Saray'dan Ömer izledi. 263 orta yapan Caner'in 9, 169 orta yapan Sosa'nın 6 asisti, 164 orta yapan Ömer'in ise 10 asisti var.