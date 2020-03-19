Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...

Yeni sezon için Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Modernghana.com adlı internet sitesi, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi'nin "Stay at Home Challenge"a videoyla katıldığını aktarırken, sezon sonunda oyuncunun Beşiktaş'a transfer olacağını duyurdu.

Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Soyfa forması terleten Edwin Gyasi'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılacağını duyurdu.

KORONAVİRÜS İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Gyasi'nin, şu anda futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay at Home Challenge" için çektiği video paylaşıldı.

Jamie Carregher, Odion Ighalo, Granit Xhaka ve Theo Walcott gibi yıldızların da katıldığı bu challenge, büyük beğeni topladı.

'SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'TA'

Öte yandan sezon sonunda kulübü CSKA Soyfa'dan ayrılacağı belirtilen yıldız ismin Beşiktaş'a katılacağı haberin detaylarında yer aldı.

EDWIN GYASI KİMDİR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar altyapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofya formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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