19 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...

Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

Yeni sezon için 'ın yanına bir forvet takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Modernghana.com adlı internet sitesi, forması giyen Edwin Gyasi'nin "Stay at "a videoyla katıldığını aktarırken, sezon sonunda oyuncunun Beşiktaş'a olacağını duyurdu.

Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Soyfa forması terleten Edwin Gyasi'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılacağını duyurdu.

KORONAVİRÜS İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Gyasi'nin, şu anda futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay at Home Challenge" için çektiği video paylaşıldı.

Jamie Carregher, Odion Ighalo, Granit Xhaka ve gibi yıldızların da katıldığı bu challenge, büyük beğeni topladı.

'SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'TA'

Öte yandan sezon sonunda kulübü CSKA Soyfa'dan ayrılacağı belirtilen yıldız ismin Beşiktaş'a katılacağı haberin detaylarında yer aldı.

EDWIN GYASI KİMDİR?

Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. takımı Alkmaar altyapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

Büyük temizlik! Listenin başında o isim var... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig devinden Trezeguet bombası Süper Lig devinden Trezeguet bombası
Beşiktaş ve Başakşehir'den öğrencilere destek Beşiktaş ve Başakşehir'den öğrencilere destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör